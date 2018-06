Niente messe per tutta l'estate nelle chiese delle frazioni

di Federico Rossi

BADIA POLESINE -. La decisione, che a quanto pare è stata condivisa con i rappresentanti della comunità dei fedeli, va incontro a una situazione che appare simile ad altre piccole realtà dove gli abitanti sono in calo e dove scarseggiano i parroci.Tuttavia per l'Unità pastorale di Badia Polesine sembra che la sospensione estiva sia stata motivata con i diversi impegni che la stagione più calda porterà, comprese le partenze e le esigenze legate ai campi scuola. Per questo, per i prossimi mesi estivi la messa nelle due frazioni sarà solo nelle serate di sabato: una singola celebrazione, sia per Villafora, sia per Salvaterra, senza la funzione domenicale delle 11 del mattino. Sia chiaro, nulla di straordinario: semmai una sorta di sperimentazione, anche per vedere quale sarà la risposta di coloro che frequentano abitualmente le due chiese.La novità, comunque, non sembra turbare particolarmente. Come racconta Mario Cabassa, cittadino e fedele di Villafora. «Le messe domenicali saranno sospese durante l'estate, ma riprenderanno in autunno, almeno così è stato garantito. Vedremo come andrà con la sola messa di sabato, ma comprendiamo le motivazioni». A incidere sono anche le indicazioni generali che sembrano avviare verso una razionalizzazione del numero di funzioni religiose, specie nelle comunità più piccole della provincia, quelle che fisiologicamente soffrono con più evidenza il calo demografico e anche l'assenza o l'età avanzata di molti parroci, spesso costretti a dividersi in più comunità. Il cambiamento è stato comunicato attraverso i tradizionali avvisi dell'Unità pastorale di Badia Polesine, Colombano, Crocetta, Salvaterra e Villafora. La sospensione è entrata in vigore domenica scorsa e proseguirà fino al mese di settembre compreso.