Stop alle auto fino ai Diesel Euro 3: si parte senza multe

di Roberta Merlin

ROVIGO - Nessuna sanzione, ma solo qualche consiglio agli automobilisti distratti. E' partito in sordina, ieri mattina, lo stop ai veicoli fino alla categoria diesel Euro 3 previsto dall'ordinanza comunale antismog che resterà in vigore fino al 31 marzo. Lo stop, per ora da allerta verde, ha costretto in garage solo i mezzi più vecchi, ossia quelli immatricolati fino a gennaio 2006. I limiti alla circolazione hanno però allarmato, in particolare, chi raggiunge il centro in auto per lavoro o per accompagnare i figli a scuola. C'è chi, ieri mattina, è dunque partito da casa con largo anticipo temendo code e rallentamenti nell'area del centro storico a causa dei posti di blocco della Polizia municipale, pronta a sanzionare i furbetti degli Euro 3. Una volta però alle porte della città gli automobilisti non si sono trovati davanti, come temevano, a file di auto e caos, in quanto a mancare erano proprio i posti di blocco.