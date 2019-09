Auto sospetta davanti alla macelleria: era carica di prosciutti e insaccati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STIENTA (ROVIGO) - Auto sospetta parcheggiata davanti alla macelleria: e dentro fra bistecche, prosciutti e salsicce c'era il ladro, beccato proprio mentre stava caricando la refurtiva.Il fatto è accaduto nella serata di domenica 23 settembre 2019, i Carabinieri di Occhiobello sono intervenuti a, sulla via Eridanea, nei pressi della “”. Al loro arrivo i militari hanno immediatamente capito che si trattava di unin atto, infatti hanno individuato un soggetto che stava asportando decine di prosciutti, insaccati e forme intere di formaggio per un valore di oltre cinquemila euro.L’uomo è stato immediatamente immobilizzato ed arrestato. Dai successivi accertamenti i militari hanno verificato che parte della refurtiva era già stata caricata su una Fiat 500L, a sua volta oggetto di furto avvenuto ad agosto scorso in Monza-Brianza.L’uomo, C.M., 48enne di origine milanese, ma da tempo residente a Finale Emilia, è una persona conosciuta dai Carabinieri del posto per diversi precedenti specifici ed essere anche destinatario di misure di Pubblica Sicurezza. L’arrestato dovrà rispondere, nel rito direttissimo che si celebrerà in giornata, di furto aggravato, di ricettazione dell’auto rubata, nonché della violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale cui era sottoposto. I Carabinieri che hanno già restituito la refurtiva al legittimo proprietario stanno ora provvedendo a restituire anche l’auto rubata in Brianza.