Attacco di cuore durante la marcia podistica: muore sul colpo a 73 anni

FIESSO UMBERTIANO - Stava riscaldandosi per prendere in via alla tradizionale gara podistica di Ferragosto alle Zampine di Stienta, quando ha avuto un malore che gli è stato fatale. Così ha perso la vita il 73enne di Fiesso Umbertiano Giovanni Zerbinati. Il fatto è avvenuto poco dopo le 18 del 15 agosto, prima che venisse data la partenza della 50esima gara podistica alla quale si era regolarmente iscritto.Tenendo però fede al suo carattere solitario, si era incamminato un’ora prima della partenza fissata per le 18,30. Il percorso prevedeva una distanza di 8,5 chilometri e nel tratto di strada sterrata, in piena campagna Giovanni Zerbinati ha accusato un malore accasciandosi a terra.