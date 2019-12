Botte alla moglie e orecchie mozzate al cane, 28enne condannato

di Francesco Campi

STIENTA - Una convivenza durata appena due anni perché subito trasformatasi in un inferno, fra schiaffi, pugni e calci. Lui, un 28enne albanese residente a Ferrara, avrebbe picchiato la compagna anche mentre era incinta. Ieri Elidon Muca è stato condannato a 2 anni e 6 mesi dal giudice Laura Contini, che lo ha riconosciuto colpevole dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. Con la sentenza di primo grado è stato stabilito anche un risarcimento di 6mila euro nei confronti della ex moglie. Sentita come...