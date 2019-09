Stefano, fulminato dal male in pochi giorni a soli 42 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Una morte arrivata troppo presto: ieri si è spento, ad appena 42 anni, piegato da un male incurabile,, noto commerciante cittadino. Per molti versi un precursore. Grande tifoso e appassionato di rugby, è stato il primo ad aprire in città un negozio specializzato nel merchandising del Rovigo e della nazionale, oltre che di tutto l’universo che gravita attorno alla palla ovale, “Engage Rugby Store”, che si trovava in via Miani e che definiva «un negozio giovane e dinamico che vuole proporre articoli particolari per il tempo libero ispirati al mondo e alla filosofia del rugby». Ma Pellegrini è stato il primo anche a portare a Rovigo i “negozi automatici”, quelli con le, oltre ad aprire il primo “drop-off shop” di Ebay, una sorta di intermediazione fra commercio tradizionale e commercio online. Volto noto in città, nonostante fosse un vero e proprio alfiere del commercio “virtuale”, si era speso in prima persona per cercare di animare il commercio di prossimità a Rovigo,