Rovigo. Lo stadio di Scardovari vivrà di luce tutta nuova. La Giunta approva un progetto per il rifacimento dell'illuminazione

PORTO TOLLE (ROVIGO) - Quasi 200mila euro per lo stadio "De Bei" di Scardovari di Porto Tolle.

La giunta Pizzoli ha approvato il progetto "Efficientamento dell'impianto di illuminazione a servizio dell'impianto comunale Moreno De Bei" con cui ha partecipato ad un bando regionale che ha messo a disposizione 8 milioni per tutto il Veneto a sostegno di opere di miglioria per spazi dedicati allo sport. Nello specifico, l'intervento sostenuto dal Comune dovrebbe venire a costare 175mila euro, così suddivisi: poco più di 156mila euro per lavori a base d'asta, altri 19mila come cifra a disposizione. Come si legge nella delibera, "L'amministrazione ha intenzione di effettuare un intervento di efficientamento energetico dell'illuminazione dell'impianto De Bei sito a Scardovari; l'obiettivo è il rifacimento con riduzione del consumo di energia elettrica attraverso l'adozione di sorgenti efficienti nell'impianto di illuminazione". Il senso del progetto, stilato dall'Ufficio tecnico, è quello di installare corpi di ultima generazione che consentano di attuare il massimo risparmio energetico. Si prevede il rifacimento dell'impianto di illuminazione del campo di gioco, servito da proiettori a ioduri metallici da 2000W, mediante l'installazione di nuovi proiettori a led a luce bianca, conformi alle normative relative alla sicurezza e all'inquinamento luminoso.

L'IMPIANTO

Lo stadio, nel quale disputa le partite casalinghe lo Scardovari calcio, si trova nel centro della frazione portotollese, estendendosi su una superficie di circa 36mila metri quadrati. L'impianto è costituito da uno spazio di attività sportiva, un edificio adibito a spogliatoi, due campi di allenamento, un campo da tennis in erba sintetica e una tribuna. L'attuale illuminazione è realizzata con quattro torri per un totale di 18 fari, disposte dietro la recinzione ai lati del campo da gioco ad una distanza di circa 3,5 metri dal bordo.



LA REVISIONE

Come descritto nella relazione tecnica: "Tutti i proiettori dell'attuale dotazione sono di vecchia concezione tecnologica, manifestano opacizzazione del vetro ed usura della lampada comportando una notevole riduzione della luce emessa. Un ulteriore aspetto negativo dell'esistente tipologia di proiettori a ioduri è rappresentato dalla lenta fase di accensione, circa 5 minuti, necessaria per arrivare a pieno regime; durata che, in caso di spegnimento, aumenta fino a 10 minuti per ripristinare interamente il massimo flusso luminoso". Di qui la scelta del rifacimento completo dell'impianto di illuminazione della struttura, con smantellamento delle torri-faro, proiettori, quadri elettrici, linee elettriche e tubazioni interrate.