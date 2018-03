Scaduti anche gli spray urticanti: agenti della Municipale senza difese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - (R.Mer.) Sono senza di giubbotti antiproiettile e per difendersi hanno solo bombolette spray al peperoncino scadute. È questa la situazione degli agenti della Polizia municipale della città, chiamati ad assicurare la sicurezza dei cittadini, senza però la possibilità di mettersi al sicuro. Il compito dei vigili urbani non è infatti solo quello di infliggere contravvenzioni a chi viola il Codice della strada o di dirigere il traffico, ma tra le incombenze a loro carico ci sono mansioni ben più pericolose, come effettuare trattamenti sanitari obbligatori di persone che potrebbero anche essere armate, assistere sfratti e sgomberi e tutelare la sicurezza della cittadinanza e degli spazi pubblici.Ci sono poi le transenne da spostare, una cinquantina nei giorni di mercato e durante le varie manifestazioni, un lavoro che dovrebbero fare gli operai del Comune che però non ci sono. I circa 35 agenti della Polizia locale di Rovigo non solo sono sotto organico (in organico dovrebbero essere almeno 50), ma ogni giorno rischiano la pelle a causa della mancanza completa di presidi di sicurezza in dotazione. Attualmente, infatti, l'unica arma a disposizione per difendersi sono degli spray urticanti scaduti, dunque non più efficaci...