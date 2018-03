Sacche per l'urina e sporcizia, il seggio se ne va e lascia il disastro

di Nicola Astolfi

BOARA POLESINE - Hanno trovato nei bagni, abbandonate sul pavimento, perfino alcunee tutto intornoi: poco distante, l'interruttore della luce sporco, e sotto al lavandino il cestino della carta ancora da svuotare. In corridoio, invece, una sedia rotta, col sedile staccato e lasciato a terra.La presidente dell'associazione Insieme per Boara, Pamela Zagato, racconta e ha fotografato così, come l'ha trovata,nell'ala dell'edificio ex sede di circoscrizione a Boara Polesine, in via Curtatone. Lo stesso edificio ospita, nell'ala opposta, la scuola primaria della frazione rodigina. La responsabilità per il funzionamento dei seggi, compresa la pulizia dei locali, compete al Comune, che è chiamato a provvedere con proprio personale. Quanto descritto è lo stato «in cui abbiamo trovato i bagni e i locali dopo il seggio», ha scritto Pamela in un'e-mail corredata da foto, inviata lunedì all'Amministrazione comunale, e ieri pomeriggio alla redazione de Il Gazzettino...