ROSOLINA - Il 15 aprile e il 13 maggio il Palazzetto dello sport di Rosolina ospiterà “Raggi di sole 2023 – Comicità e danza”, due appuntamenti promossi dall’assessorato alla C ultura rosolinese in collaborazione Arteven Circuito multidisciplinare regionale. Ad andare in scena saranno Teo Teocoli e la compagnia Kataklò Athletic dance theatre.

« Abbiamo pensato di offrire ai nostri concittadini due momenti di spettacolo importanti per far ritrovare il gusto di andare a teatro, nel nostro caso il palasport, dopo gli anni di stop causa ti dal Covid» - dichiara il sindaco Michele Grossato. Entusiasta anche l’assessore Alessandra Patrian, che conta con questi due appuntamenti di offrire un anticipo di stagione ritornando allo stare insieme e che auspica di riproporre in invern o la rassegna “Sole d’inverno”.



COMICITÀ



Il sipario si alzerà sabato 15 aprile con “Tutto Teo” , uno show che ripercorse le tappe fondamentali della carriera di Teocoli. In scena il fantasista lombardo ri darà vita agli esilaranti protagonisti di “Mai dire gol” , come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare agli iconici Cesare Maldini e Adriano Celentano. Ad accompagnare l’artista ci sarà la Doctor Beat band , composta da quattro musicisti e una corista.

DANZA



Sabato 13 maggio i Kataklò porteranno a Rosolina “Back to Dance”. Lo spettacolo affronta quattro tappe differenti: l’umanità, la mitologia, l’eroismo, la leggerezza e racconta quella voglia condivisa e ripetutamente ostacolata di ricominciare. L’umanità è stata portata a riscoprire le sue paure più profonde e ha dovuto trovare il coraggio di scoprirsi debole, sola, nuda. Solo dopo aver toccato il fondo si è rialzata per riprendere a ballare, consapevole, ora più che mai, dell’importanza di poterlo fare. Giocando con l’ironia, l’energia e l’intensità proprie del loro stile, la performance dei Kataklò dà voce ai bisogni e ai desideri che l’uomo ha ormai capito essere irrinunciabili: camminare liberi tra la gente, ricevere un abbraccio, ritrovarsi ad una festa.



BIGLIETTI E PROMOZIONI



La prevendita degli abbonamenti e dei biglietti singoli prenderà il via dal 20 marzo nella biblioteca di Rosolina (martedì e giovedì dalle 10 alle 12) e il mercoledì dalle 17 alle 19) o sui siti www.myarteven.it o vivaticket.com ; per informazioni si può chiamare il 335 - 7224079. Il costo per l’abbonamento a entrambi gli spettacoli è di 22 euro, mentre i biglietti singoli costano 15 euro gli interi e i ridotti (per under 30 e over 65) 13. Con possibilità di una promozione per lo spettacolo dei Kataklò a 11 euro a persona per un gruppo composto da 2 adulti e 2 under 30.