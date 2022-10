Rovigo. Spari alla professoressa con una pistola ad aria compressa: la scena è stata ripresa con un cellulare

ROVIGO - Due colpi sparati con una pistola ad aria compressa all'indirizzo di una professoressa durante una lezione. È successo in una prima dell'Istituto Viola-Marchesini ed a rendere il tutto ancor più sconcertante il fatto che la scena sia stata filmata con un telefonino, con tanto di sottofondo di risatine collettive. A conferma di come, seppur lo sparo sia stata l'azione di un singolo, la coralità del gesto lo rende collettivo. Quasi che a tutti sfugga l'abisso dietro ad un simile gesto.

Fra l'altro l'insegnante, dopo che il primo pallino in gomma l'ha raggiunta alla testa, si è fermata, attonita, e si è alzata in piedi, massaggiandosi vicino alla tempia, dicendo «Mi ha fatto male, veramente». Un'affermazione che non fa calare il silenzio, ma anzi suscita ilarità e sghignazzi che fanno accapponare la pelle. Il video poi si interrompe, ma a quanto risulta sarebbe stato sparato anche un secondo pallino, che questa volta avrebbe colpito la professoressa in un occhio, costringendola addirittura a rivolgersi al Pronto soccorso.

Il fatto risale a qualche giorno fa e, nel frattempo, l'agghiacciante video è circolato. Per l'autore del gesto, che è stato poi individuato, è stata prevista una sanzione disciplinare, così come, seppur più lieve, per chi ha filmato tutto, complice dell'azione “premeditata”. Ma per l'intera classe è prevista una giornata di formazione sull'educazione civica ed una serie di colloqui con una psicologa. Per capire cosa sia mancato nella percezione della gravità di un simile comportamento. Il fatto è stato anche segnalato alla Questura.