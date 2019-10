Controllo al bar, spuntano 3 dosi di cocaina: spacciatore perquisito anche in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Blitz dei Carabinieri nella tarda mattinata di sabato 5 ottobre: arrestato per “detenzione ai fini di spaccio” il 48enne P S., che risulta domiciliato aI militari avevano controllato l’uomo nei pressi di un locale pubblico e da subito lo hanno visto molto agitato: una conseguente perquisizione personale ha permesso di rinvenirgli addosso 3 dosi di “cocaina” ed una successiva perquisizione domiciliare sono spuntati altri 11,38 grammi di coca suddivisi in 4 dosi; un bilancino di precisione e ben 5.260 euro, probabile provento di spaccio.Il 48enne è stato poi rimesso in libertà.