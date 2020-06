Spaccio di marijuana, sequestrati 7 chili: arrestati tre uomini e una donna

ADRIA - Quattro arresti in flagranza per spaccio di stupefacenti da parte del nucleo operativo dei carabinieri di Adria. Uno in provincia di Rovigo e tre in provincia di Venezia. Sono stati sequestrati complessivamente circa sette chili di marijuana. L'arrestato residente a San Martino di Venezze è stato subito liberato secondo l'articolo 121 del codice di procedura penale mentre i tre arrestati di Cavarzere (Venezia) sono stati condotti in carcere a Venezia su disposizione della relativa procura. Gli arrestati sono due italiani, un albanese e una donna lituana. L'arresto è avvenuto pochi momenti dopo una cessione di marijuana. © RIPRODUZIONE RISERVATA