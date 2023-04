Rovigo. Spaccate in due negozi di bici nel giro di una notte: bottino da migliaia di euro

ROVIGO / LENDINARA - Ladri di biciclette in azione in Polesine durante la notte con un doppio colpo mirato in due negozi specializzati in biciclette da corsa, uno a Rovigo, Tekno Bike, in pieno centro, in via del Sacro Cuore, a ridosso del complesso delle Due Torri e di fronte a dove un tempo sorgeva la Questura, l'altro a Lendinara, Bassi Cicli, in via Abate Savoy, già nel recente passato flagellato da razzie di questo tipo. Due spaccate, nel primo negozio riuscita, nell'altro no, proprio perché dopo i furti subiti erano stati presi provvedimenti rafforzando le difese. In entrambi i casi sono state usate due auto come ariete, per spaccare le vetrine, una monovolume Toyota ed una Renault Modus.

Nel negozio di Rovigo, di Flavio Lucchin, con un passato di tutto rispetto da corridore nelle categorie giovanili, i ladri sono entrati in azione una decina di minuti prima delle 5 e, nonostante la presenza di un marciapiede rialzato con due scalini, sono riusciti a piegare la saracinesca ed a mandare in frantumi il vetro della porta d'ingresso. Una volta dentro, hanno arraffato tre biciclette. Le tre più preziose, con un valore di circa 10mila euro ciascuna. Per un bottino totale che assomma quindi a circa 30mila euro. Senza contare i pesanti danni fatti per entrare. A Lendinara, invece, il colpo è fallito. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed acquisito i filmati delle videocamere presenti nelle zone vicine. Ma chi ha agito non sembra uno sprovveduto.