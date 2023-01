ROVIGO - Pini marittimi addio. Piazza XX Settembre avrà presto un nuovo volto e la visuale sulla chiesa della Rotonda, che si apre osservando il gioiello architettonico di Rovigo in direzione est-ovest, sarà completamente diversa. Perché al posto degli attuali pini, molti dei quali sono crollati a terra o sono stati abbattuti negli ultimi mesi, sono in arrivo due filari di lecci. E non piccoli fusti, che ancora devono crescere, ma alberi fatti e finiti. Ad annunciarlo è l’assessore all’Ambiente Dina Merlo , che ha curato personalmente il progetto concordato con la Soprintendenza di Verona, di riqualificazione delle piante di piazza XX Settembre, dato che quest’ultima è sottoposta ai vincoli di tutela e tutti gli interventi che la interessano necessitano del via libera dell’ente ministeriale.



LE PIANTE



«Dal 16 gennaio - spiega Merlo - prenderanno il via i lavori di piantumazione dei nuovi alberi. Procederemo con una certa celerità dal momento che questa è la stagione più adatta per la messa a dimora delle nuove piante, altrimenti dov remmo aspettare altri lunghi mesi prima di poter partire».

I lecci in arrivo sono 28. Come detto, prenderanno il posto dei pini marittimi e contestualmente quelli che ancora resistono lungo i lati maggiori del rettangolo verde di prato antistante il sagrato del t empio , saranno abbattuti. Troppo pericolosi per poter continuare a restare al loro posto. Del resto, che anche gli ultimi pini avessero i minuti contati era stato annunciato da tempo: nei mesi scorsi l’amministrazione ha approvato il progetto denominato “Abbattimento dei pini siti in piazza XX Settembre e messa a dimora di nuove essenze” che ottenuto il via libera sempre dalla Soprintendenza, ha messo in moto, a settembre, le motoseghe e i camion di Asm , che cura il verde pubblico . In quell’occasione ne erano stati abbattuti nove su circa una ventina ancora presenti, perché a seguito delle verifiche tecniche da parte di una ditta specializzata era emersa la pericolosità dei nove esemplari, a rischio crollo anche in assenza di vento. All’operazione aveva fatto seguito uno sciame di polemiche , ma lo scorso 22 novembre, durante l’ondata di maltempo che ha colpito la città, un altro pino è crollato a terra. Già allora l’assessore Merlo aveva spiegato di avere presentato alla Soprintendenza un piano di riordino delle essenze arboree che prevedeva la sostituzione di tutti i pini. «Una volta che il progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza , sono a ndata personalmente negli uffici dell’ente a Verona per sollecitarne il vaglio e accelerare i tempi di approvazione». E così dalla presentazione del progetto all’ente, il 30 novembre, al via libera , è passata una manciata di giorni: l’ok è arrivato il 13 dicembre e poco prima di Natale, il 23 dicembre, è arrivata l’approvazione da parte della giunta della “Proposta di messa in sicurezza e riqualificazione dei soggetti arborei di Piazza XX settembre”. Proposta che riporta anche il valore economico dell’operazione: 50mila euro che daranno un nuovo aspetto alla piazza, grazie alla piantumazione dei lecci e non solo. Perché «nelle aiuole ai lati della fontana - prosegue Merlo - saranno piantumate delle rose». La scelta dei lecci è stata fatta in modo oculato, a seguito di un lungo studio «I lecci - conclude l’assessore - sono piante autoctone e sempreverdi , apparten enti alla stessa famiglia della quercia. La loro presenza consentirà una maggiore visuale della piazza e della Rotonda perché sono alberi dalla chioma che si sviluppa in verticale, più “raccolta” rispetto a quella dei pini».