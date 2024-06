ROVIGO - La scrittrice rodigina Sonia Aggio, classe 1995, con “Nella stanza dell’imperatore”, ha vinto l’edizione 2024 del Premio Comisso under 35, promosso dal Rotary Club Treviso insieme all’Associazione Amici di Comisso. «Una fantastica sorpresa! - ha commentato l’autrice - un risultato inaspettato. La casa editrice mi ha proposta e io ho saputo l’esito da un candidato allo Strega che stava seguendo la premiazione in diretta».

Che valore ha questo riconoscimento?

«Per noi rodigini, che viviamo in una provincia marginale, è difficile trovare occasioni per metterci alla prova. Questo poi è un traguardo tanto importante: si tratta di uno dei premi più prestigioso della regione, sono orgogliosa di entrare a far parte della sua storia».

La vittoria del Comisso si aggiunge ad altri riconoscimenti.

«È vero, anche il risultato allo Strega è stato inaspettato e molto lusinghiero. Credo che il mio romanzo non segua le mode: si tratta di una storia particolare, forse di nicchia. Ho scoperto però di avere un pubblico appassionato e attento, che accoglie i miei lavori con competenza».

Come è nata la passione per la scrittura?

«Scrivo da sempre, non so ricordare un periodo senza questa passione. Posso dire però di avere cercato opportunità ‘serie’ solo a partire dai 18 anni, all’inizio del percorso universitario. Non ho mai frequentato master illustri: ho pensato che il mio slogan dovesse essere ‘talento, passione e gavetta’. Se questi tre elementi sono presenti, allora i risultati arrivano».

“Nella stanza dell’imperatore” è ambientato in epoca bizantina. Qual è il tuo rapporto con la storia?

«Fin dai miei esordi mi sono dedicata a romanzi storici. Con i primi due libri è andata molto bene, e adesso mi aspettano indagini su altre epoche».

Altri libri già in cantiere?

«In primo luogo ci sono le presentazioni, con un programma fitto già stabilito per i prossimi due mesi; toccherà molte località del Triveneto e anche alcune località dell’Italia centromeridionale. Credo che il mio ultimo libro sia candidato per altri premi ma al momento non posso rivelare quali. In ottobre sarò con grande piacere a Treviso per la cerimonia del Premio Comisso. Per quanto riguarda il prossimo impegno, in realtà non ho le idee ancora chiare: ho bisogno di un po’ di tranquillità, di rilassarmi dopo questi ultimi mesi densi di impegni: devo trovare un bel periodo storico su cui concentrarmi. In effetti il Cinquecento merita un bel romanzo, ma non so se sarà proprio il lavoro che inizierò prossimamente».

Quale consiglio vorrebbe dare ai giovani scrittori?

«Per me è essenziale scrivere quello che vorrei leggere. Se io fossi due persone mi piacerebbe poter leggere i miei libri: è la regola che mi guida da sempre».