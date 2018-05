Trovati undicimila euro nascosti a casa dell'usuraio

di Francesco Campi

ROVIGO - La suaera una scatola elettrica da incasso, uno di quei piccoli svani che si aprono nel muro per contenere i cavi elettrici, coperti da una placca di plastica bianca: lì dentro, nella sua casa della frazione rodigina di Granzette,il 68enne originario di Este arrestato in flagranza con l'accusa diil 14 maggio scorso, custodiva dentro un sacchettino di stoffa undici mazzette di banconote da 100 e 50 euro, dieci delle quali per un valore totale di mille euro, e l'undicesima da 850 euro. Il tesoretto nascosto nel muro, il cui valore complessivo assommava quindi a 11.850 euro, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso di un'ulteriore perquisizione a casa del 68enne che dopo l'udienza di convalida del giudice per le udienze preliminari, è stato posto proprio ai domiciliari.La somma, che le Fiamme gialle nell'ambito degli ulteriori accertamenti coordinati dal sostituto procuratore Sabrina Duò hanno scoperto svitando la placca di plastica che copriva la scatola elettrica, è stata subito sequestrata, in quanto ritenuta essere frutto dell'attività di strozzinaggio di cui è accusato. In particolare, un prestito di 1.800 euro, diventati tremila da rendere nel giro di un anno. E a sollecitare il pagamento,inquietanti...