Spianato un bosco di trenta anni per piantare soia, insorge la Lipu

di Guido Fraccon

PETTORAZZA GRIMANI - «Perché l’area boschiva Le Stoppaccine non esiste più?». Se lo chiede la delegazione provinciale della Lega italiana protezione uccelli. Il delegato Lipu Rovigo, Luciano Marangoni, invita le istituzioni a fare luce sul disboscamento di quest’area di Pettorazza Grimani, ai confini con quello di San Martino di Venezze. Si tratta di un’area di circa 23mila metri quadrati che negli ultimi 30 anni si era trasformata in un vero e proprio biotopo, secondo la Lipu. «La simbiosi tra alberi, siepi, avifauna e mammiferi - spiega Marangoni - era l’ideale da oltre tre decadi, ma nei mesi di marzo e aprile l’uomo ha pensato bene di distruggere tutto ciò per coltivare soia».