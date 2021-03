L'America di Sofia: vola a New York per diventare ballerina professionista nella prestigosa scuola

A 21 anni Gottardi, studentessa universitaria di Porto Viro, è ammessa alla prestigiosa Jeoffrey Ballet School. Vola a New York per diventare una ballerina professionista

Piccole donne crescono. Anche il delta polesano ha delle eccellenze, questa volta...nella danza: Sofia Gottardi, 21 anni, di Donada di Porto Viro ma residente a Venezia, diplomata al liceo linguistico Bocchi-Galilei di Adria, studentessa universitaria a Cà Foscari, dopo una rigida selezione, è stata scelta ed è in procinto di partire per l'America. Va a New York a frequentare una prestigiosa scuola di ballo professionale. Sofia proviene da una famiglia normale, è figlia unica con genitori dipendenti pubblici, che hanno accolto la notizia con soddisfazione e preoccupazione, perchè la destinazione è l'altra parte del mondo.

«Studio danza da quando avevo 6 anni - dice Gottardi sprizzante di gioia -. La mia passione per la danza è stata un sentimento cresciuto pian piano, una voglia di ballare quotidiana viva ancora oggi».

Come ha iniziato a coltivarla? «Ho cominciato a ballare studiando danza classica, moderna e laboratorio coreografico a Il Campus di Porto Viro, che ancora frequento sotto l'esperta guida della maestra Elisabetta Barra. Ho sempre continuato con profitto anche il mio percorso scolastico, elementari e medie a Porto Viro, superiori ad Adria. Sono iscritta al terzo anno all'Università Ca' Foscari per il corso di laurea triennale in tecniche artistiche e dello spettacolo. Abito a Venezia per facilitarmi la frequenza sia dell'università che della scuola di danza».

E la scelta dell'America? «La normale scuola di danza non mi dava quelle soddisfazioni che sognavo. Nel 2019 ho deciso sono stata ammessa al centro di formazione professionale Venezia Balletto di Mestre, diretto dalla maestra Sabrina Massignani, docente e coreografa della scuola, che, assieme al corpo di insegnanti altamente specializzati forma e segue gli allievi indirizzandoli verso la professione di ballerina».

Cosa ha comportato questo passaggio di categoria della scuola? «Un forte impegno. Frequento da due anni i corsi di Veneto Balletto, che prevede lo studio di danza classica, moderna, contemporanea e laboratorio coreografico con lezioni quotidiane. Frequento anche la Campus, quando sono a casa dai miei genitori a Porto Viro, continuando il percorso artistico iniziato da piccola».

Come si divide la sua giornata? «Si divide fra danza e studio quotidiano, sia per la specifica disciplina che per l'università: una giornata intensa ma che mi dà tanta soddisfazione».

L'ammissione alla Joffrey Ballet School, prestigiosa accademia di danza degli Stati Uniti, l'inorgoglisce? «Credo sia la prima tappa per il mio sogno: diventare una ballerina di professione. Dopo un mese dall'audizione è arrivata prima la notizia della mia ammissione ai summer intensives della scuola, quali Joffrey Italy, Mexico, Las Vegas, Dallas e altre località, oppure Nyc preprofessional jazz & contemporary intensive, jazz & contemporary, hip hop, musical theater. A distanza di una settimana è arrivata la comunicazione della mia ammissione al Jazz & Contemporary Trainee Program e il Bachelors of Fine Arts Program nella scuola newyorkese».

Come si svilupperà la nuova avventura? «Questa scuola dura quattro anni in cui ci si specializza in danza classica, contemporanea, moderna e jazz, danza teatro, improvvisazione, hip hop oltre che coreografia. Sono grandi soddisfazioni e, anche se nella danza ogni successo non è mai un punto di arrivo, penso che ai giovani serva cercare di realizzare i propri sogni. La cultura può essere una grande molla per migliorare la società civile e il modo di concepire il rapporto con gli altri».

Pensi la soddisfazione di chi l'ha seguita fin da bambina. «Sento il dovere ringraziare le mie maestre: Elisabetta Barra e Sabrina Massignani- conclude Sofia piena di entusiasmo e felicità - nonché a tutte le amiche e colleghe che con e come me sognano e si impegnano per raggiungere quel traguardo che, mettendo sul campo le proprie doti, forza d'animo e sacrificio, non ultimo quello che stare lontani dai propri affetti, ti costruisce il proprio futuro».