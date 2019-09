Lotta allo smog in città: anticipato all'1 ottobre lo stop alle auto inquinanti

di Nicola Astolfi

ROVIGO - Partirà martedì 1° ottobre la nuova ordinanza del Comune di Rovigo in materia di qualità dell’aria, per contenere l’inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2019/2020. «L’ordinanza per ora è in bozza, già approvata, ma occorre che sia redatta e messa a punto in forma definitiva dalla giunta comunale», spiegava ieri l’assessore comunale allo Sviluppo sostenibile di Palazzo Nodari Dina Merlo.NORME STANDARDLa forma dell’ordinanza è uguale per tutti i Comuni capoluoghi del Veneto, secondo le linee guida definite a livello regionale per il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto dell’inquinamento, e in base all’accordo di programma che impegna gli agglomerati e i Comuni con popolazione maggiore a 30 mila abitanti ad adottare in modo coordinato e congiunto le misure di risanamento della qualità dell’aria nel bacino padano.