Rosolina. Lo adescano on line, poi si presentano a casa e tentano di rapinarlo: arrestati

ROVIGO - L'incontro nato sul web si era trasformato in un incubo perché quando gli uomini che lo avevano adescato sono arrivati nell'abitazione dell'uomo, a Rosolina, hanno provato a bloccarlo con delle fascette. Questi, però, è riuscito a ribellarsi e divincolarsi, sono iniziati a volare pugni e calci, ma alla fine i malviventi hanno desistito e sono scappati senza completare la rapina.

Tutto è successo a Rosolina l'11 aprile, ma la vicenda emerge ora perché i colpevoli della tentata rapina con un sottofondo omofobo, sono stati arrestati per un altro episodio quasi uguale, andato a segno. Si tratta di tre uomini tra i 28 e i 30 anni, fermati da una pattuglia dei carabinieri a Reggio Calabria.

In questo secondo caso era stata adottata la stessa tecnica dell'adescamento via internet su un sito di incontri, per sequestrare poi la vittima per ore, picchiandola e rapinandola mentre lo dileggiavano anche per le tendenze sessuali. I carabinieri hanno arrestato i tre per sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali aggravate e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.



LA VICENDA

I militari della Compagnia di Reggio Calabria, la notte del 22 maggio in una notte di controlli hanno fermato un'Audi A3 per un normale accertamento. I tre a bordo non avevano le solite reazioni serene, titubanti al consegnare i documenti, così i carabinieri hanno ispezionato la macchina. Così nel cruscotto hanno rinvenuto carte di credito, due cellulari, le chiavi di un'altra auto e il tesserino di riconoscimento di un ordine professionale. Inevitabile la domanda di giustificare tutta quella roba, con l'impossibilità dei tre di dare una spiegazione. Sono così partite le verifiche per rintracciare il titolare degli effetti trovati, trovando parcheggiata nei pressi dell'ex Lido comunale di Reggio Calabria l'auto relativa alle chiavi trovate e poco distante hanno soccorso un giovane, sconvolto e in stato di shock, che ha riconosciuto i tre come coloro che lo avevano picchiato e derubato. Questi ha raccontato ai carabinieri che quella notte, vedendo un annuncio su un sito di incontri online, si era messo in contatto con uno sconosciuto, mettendosi d'accordo per trovarsi in quel luogo. Ad attenderlo, però, c'erano i tre malviventi che lo hanno minacciato e malmenato con dei bastoni, quindi rapinato del portafogli e dei telefoni cellulari in suo possesso. E nel mentre gli aggressori lo ingiuriavano con frasi omofobe, tenendolo per diverse ore a terra, immobilizzato e sotto continua sorveglianza, mentre perquisivano la sua auto e si recavano a prelevare centinaia di euro in contanti usando le carte di credito sottratte. Il giovane è stato poi ricoverato in ospedale, mentre i tre erano già noti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.