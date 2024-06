ROVIGO - Sei sindaci sono quasi certi di essere ancora alla guida dei propri paesi. Quasi perché erano candidati unici, ma legge richiede che vengano soddisfatti due requisiti. Il primo è che si raggiunga il cosiddetto quorum strutturale, ossia che siano andati a votare almeno il 40 per cento degli aventi diritto, e questo è accaduto in tutti e sei i centri. Il secondo è che questi candidati abbiano raccolto il 50% più uno dei voti validi (quorum funzionale), pena il commissariamento del Comune. È per questo che solo lo spoglio odierno, al via alle 14, ufficializzerà l’elezione di questi sei sindaci. È difficile pensare, infatti, che chi è andato a votare poi abbia fatto scheda bianca o l’abbia annullata, per questo si tratta di attendere soltanto la formalità dell’ufficializzazione.

Il sospiro di sollievo del quorum del 40% è arrivato già in mattinata per due Comuni, vale a dire San Bellino, forse il primo in assoluto, dov’era candidato per il terzo mandato Aldo D’Achille, e poi Gaiba per il secondo di Nicola Zanca: alla registrazione dell’affluenza delle 12 erano rispettivamente al 44,24& e al 46,95%. Per gli altri quattro Comuni la notizia è arrivata a metà pomeriggio, con la situazione alle 19 che vedeva Pincara con Giustiliano Bellini al 47,65%, Ceneselli con Angela Gazzi al 54,85%, Loreo con Moreno Gasparini a 56,38% e Frassinelle con il giovanissimo Marco Rossi al 54,03%. Per gli altri 26 municipi tutto è rimandato a oggi alle 14, quando inizierà lo scrutinio, concesso il riposo agli addetti ai seggi dopo quello notturno per le Europee. Citando proprio il voto per l’Europarlamento, i primi instant poll alla chiusura delle urne davano Fratelli d’Italia in sostanziale tenuta rispetto al risultato della Camera del 2022, con poco più del 26 per cento, e il Pd a inseguire a breve distanza al 23 per cento, in crescita rispetto al 19 per cento di due anni fa.

I COMMENTI

Davanti a queste prime prima ipotesi di risultato, la presidente provinciale di Fratelli d’Italia Valeria Mantovan, che era anche candidata nel suo partito (ma solo stamattina si saprà com’è andata), si dice soddisfatta. «È la conferma, la dimostrazione del buon operato del Governo che gli italiani hanno recepito. Non mi sorprende, poi, il mancato successo dei 5 Stelle (in discesa di circa tre punti, al 12 per cento, ndr) perché hanno fatto una campagna elettorale senza contenuti, di denigrazione e “contro”». Il Pd ha aumentato il consenso, come lo valuta? «Sono i voti perduti dai 5 Stelle, girano tra loro, infatti Lega e Forza Italia si sono mantenuti agli stessi livelli». Sul fronte del Pd a buttare un veloce sguardo sulle proiezioni è il segretario provinciale Angelo Zanellato. «Avevamo già segnali di cifre a questo livello. E la circoscrizione Nordest è quella che veniva data tra i maggiori risultati e pare si confermi. La cosa ci fa ben sperare come veneti e polesani, sperando di contribuire a frenare la deriva di destra in Europa e poi che ci sia l’elezione di Alessandro Zan, cosa che porterebbe poi la nostra Nadia Romeo alla Camera, così da avere una voce polesana a Montecitorio».

L’AFFLUENZA

I dati sono in calo pressoché in tutti i 50 comuni polesani per le Europee e anche nei 32 al voto per le Comunali. Al momento di andare in stampa, oltre mezzanotte, i numeri non sono definitivi perché mancavano quelli di Rovigo e Occhiobello per le Europee, ma non potranno cambiare di molto. Il complessivo della provincia indicava un 50,28%, mentre cinque anni fa si era avuto il 61,82. Per quanto riguarda le Comunali, in mancanza sempre di Rovigo e Occhiobello (che alle 19 segnavano rispettivamente 51% e 54,55%), il totale provinciale dei municipi al rinnovo si attestava al 61,25% rispetto al 67,98 di un lustro fa.