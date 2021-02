Silvia Nair, il nuovo disco della pianista: «Liberiamo la nostra forza»

ROVIGO - Una spy-story ambientata tra Praga, la campagna boema e il castello di Hruba Skala, alla ricerca di un'antica chiave che simboleggia il senso della vita: l'uscita di Sono qui, il nuovo singolo dell'artista rodigina Silvia Nair, è accompagnata da un vero e proprio corto cinematografico, disponibile sul canale YouTube della cantante, pianista e compositrice che con il suo ultimo album di inediti continua a raccogliere ottimi consensi di critica e pubblico. Sono qui è il quarto singolo da Luci e ombre, disco pubblicato il 9 ottobre per Ala Bianca Records con distribuzione Warner: scritto e composto dalla stessa Silvia Nair, il nuovo singolo è un inno alla libertà. E ha un sound esplosivo e coinvolgente, per affermare con forza l'essenza e la voglia di ripartire dell'artista rodigina, con la consapevolezza delle difficoltà quotidiane della vita. «Ognuno di noi - racconta - deve lottare per affermare se stesso e la propria libertà, specie dopo aver affrontato momenti difficili che non ci hanno permesso di vivere la nostra vita come avremmo voluto. Sono qui è un canto di liberazione, per ricordarci quanto sia importante affermare la nostra esistenza e la nostra forza. Sono pronta ad affrontare tutte le sfide che mi presenterai con l'aiuto della passione, del sogno e dell'amore che porto dentro me». PROGETTO INTERNAZIONALE Il progetto artistico internazionale per Luci e ombre, terzo album di Silvia Nair dopo Sunrise (2005) e Ithaca (2011), ha un'anima rock-sinfonica, non solo pop e classica, e per esprimere la forza che abbatte paure, pregiudizi e limiti, mette in musica e parole le luci e ombre: la produzione adatta a vestire i nuovi brani di Luci e ombre dell'artista è degli olandesi Franck Van Der Heijden (arrangiatore tra gli altri di Michael Jackson, John Legend, David Guetta, David Garrett e Celine Dion) e di Michael La Grouw, che insieme a Silvia Nair ha collaborato anche alla composizione della musica di Ho visto un sogno, il primo singolo di Luci e ombre. Cantante con quattro ottave di estensione, performer, pianista, autrice e compositrice di canzoni e di colonne sonore per cinema e documentari, molto apprezzata anche all'estero (con il singolo Sunrise del 2004 aveva scalato le classifiche in Corea del sud e Taiwan), Silvia Nair è in continuo divenire, dotata di sensibilità ed eleganza oltre che di mezzi vocali straordinari. È nota anche per le performance in Italia ed Europa con orchestre sinfoniche dirette da Salvatore Accardo, Karl Martin, Hubert Stuppner e Marco Boni. Ha collaborato, tra gli altri, con Franco Battiato, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli. Si è esibita più volte anche in Vaticano e ha partecipato a opere come Dal basso della Terra, dedicata a Giovanni Paolo II da un'idea di Ernesto Olivero. Alla realizzazione dell'album Luci e ombre hanno collaborato musicisti, orchestre d'archi e sound engineer altamente qualificati: tra loro, anche il celebre violinista David Garrett e il tenore Vittorio Grigolo.

Ultimo aggiornamento: 10:31

