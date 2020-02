Tir fuori strada, dal cassone spunta un carico di "bionde" di contrabbando

OCCHIOBELLO - Più di 12mila stecche di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dalla Polizia Stradale di Altedo, che ha trovato il maxicarico su un autoarticolato coinvolto ieri in un incidente avvenuto sulla carreggiatasSud della A13, nel territorio di Occhiobello e in direzione Bologna.



l mezzo era finito nella scarpata, senza coinvolgere altri veicoli, e l'autista aveva riportato ferite di media gravità. Dopo i soccorsi al conducente, ricoverato in ospedale a Rovigo, è stata la Polstrada di Altedo ad occuparsi dei rilievi di legge e di gestire le operazioni di recupero del tir, che sulla carta avrebbe dovuto trasportare legna da ardere.



Gli agenti hanno invece scoperto che le poche assi di legno presenti servivano solo a nascondere il vero carico, costituito da 250 scatoloni contenenti ognuno 50 stecche di sigarette "Regina", oltre ad altre stecche sparpagliate finite nella scarpata. Il conducente, un camionista macedone di 57 anni, è stato denunciato e l'intero carico è stato sequestrato, insieme al mezzo pesante. Si tratta di una marca di tabacchi non distribuita in Italia e già al centro di altri sequestri di questo tipo: sigarette a basso costo prodotte nell'Est Europa e destinate al mercato di contrabbando.

