ROVIGO – Lunedì riaprono gli sportelli clienti di Asm Set a Rovigo e Occhiobello. Torna quindi il front office con i 41mila clienti mantenuto attivo finora con lo sportello on line, il numero verde e il servizio clienti.



Riorganizzati gli ambienti all’interno delle sedi con le misure cautelative per garantire la massima tutela della salute e della sicurezza sia di pubblico e operatori.



Agli sportelli si potrà accedere solo muniti di mascherina e guanti, gli accessi saranno scaglionati per garantire il distanziamento tra le persone. All’ingresso di ogni sportello sono posizionati i dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani. All’interno dei locali sono inoltre programmati interventi di pulizia aggiuntivi mediante igienizzazione e sanificazione più volte al giorno.



Gli sportelli di Rovigo e Occhiobello saranno pienamente operativi e i clienti potranno richiedere l’attivazione o la modifica dei contratti di fornitura gas ed energia elettrica, la verifica dello stato dei pagamenti, la domiciliazione bancaria delle fatture oltre a fornire consulenze personalizzate sulle offerte di gas ed energia elettrica più adatte alle esigenze di ciascuna famiglia o impresa.



Indirizzi e orari sono consultabili sul sito di Asm Set: www.asmset.ro.it.