VILLADOSE - Non sono passate inosservate le ultime migliorie in ordine alla circolazione stradale messe in campo dall’amministrazione di Villadose . Da circa un mese sono stati installati dei lampeggianti in prossimità dei passaggi pedonali di via Liona, via Umberto I, viale Matteotti, via De Gasperi e via Turati. Altri verranno installati su via Umberto I , in corrispondenza del ponte ciclopedonale in prossimità dell’intersezione con via De Gasperi e davanti alla farmacia ; inoltre sarà realizzato un attraversamento sicuro sulla Regionale 443 in corrispondenza della fermata dell’autobus davanti al ristorante Cippa’s, a cura della ditta che ha in gestione la manutenzione dell’illuminazione pubblica. Novità degli ultimi giorni è stata poi l’installazione di sagome di alluminio raffiguranti un poliziotto che fungono da deterrente.

Molteplici sono state le reazioni dei villadosani, dall’apprezzamento perché effettivamente la curiosità o paura di sanzioni induce alla prudenza, a ll’ironia di chi si è concesso un selfie con la bella vigilessa “ cartonata ” , alla critica di chi ritiene che la sicurezza debba passare per altri canali e considera l’investimento economico non opportuno.

L’ESPERIMENTO

«Abbiamo voluto fare un esperimento – ha chiarito il sindaco Pierpaolo Barison – Avevamo queste sagome in magazzino in attesa di far partire un progetto di educazione stradale nelle scuole e , viste le numerose segnalazioni di automobilisti che sfrecciano per le vie del centro , permettendosi pure di fare dei sorpassi , mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti deboli della strada - vale a dire ciclisti e pedoni in particolare - ho provveduto personalmente a posizionare le sagome in punti diversi del paese » . « Devo dire - ha notato il primo cittadino - che ho potuto notare un discreto effetto deterrente e probabilmente in futuro cercheremo di trovare soluzioni simili , peraltro previste dai regolamenti , per poter aumentare la sicurezza nelle nostre strade » . Inoltre in questi giorni sono state sostituite le lampade dell’illuminazione pubblica con altre a basso consumo e a maggior intensità luminosa.

