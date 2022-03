ROVIGO - In un inverno mai così mite e asciutto, il Grande Fiume è solo un ricordo. La realtà è quella fotografata ieri dall'Osservatorio permanente sulle crisi idriche, riunendosi con tutte le istituzioni e i portatori di interesse del bacino del Po, in seno all'Autorità distrettuale di un territorio che si estende dalla Valle d'Aosta alle Marche passando per il Veneto: portate a -40% (e fino a -60% per gli affluenti), con una situazione di siccità che va da «moderata» a «severa» a «estrema», mentre l'acqua salata dell'Adriatico entra per 10-15 chilometri nelle terre coltivate del Polesine. «È a rischio un terzo della produzione agricola nazionale», lancia l'allarme Coldiretti.



LE PRECIPITAZIONI

Tra condizioni anticicloniche e vento favonio, la causa principale consiste nella scarsità di precipitazioni, che a febbraio hanno registrato -60% di pioggia e -70% di neve, con una temperatura di 3 gradi superiore alla media del periodo. «La sezione di chiusa a Pontelagoscuro riferisce l'Osservatorio misura oggi 683 metri cubi al secondo, prossima alla prima soglia di allerta, con una portata ridotta del -40%. Situazione endemica anche dei corsi di acqua minori cosiddetti tributari del Po che, in molti casi, a causa del regime torrentizio sempre più esasperato e prolungato nella durata, segnano scarti di portata superiori al -60%, con valori prossimi ai minimi storici in molte stazioni di misura».

La scarsa piovosità del periodo e l'innalzamento del livello del mare concorrono in maniera rilevante anche all'avanzamento del cuneo salino. «Fenomeno che in questo momento interessa un largo tratto di costa adriatica in prossimità del Delta del fiume Po, in particolare nelle province di Rovigo e di Ferrara, raggiungendo una intrusione nei comprensori irrigui tra i 10 e i 15 chilometri», aggiunge l'ente.



LE RICHIESTE

La situazione è confermata dai dati dell'Arpav, che nel suo ultimo rapporto sulla risorsa idrica in Veneto segnala pressoché d ovunque condizioni di deficit pluviometrico: lieve sul Tagliamento (-5%), moderato sul Lemene (-26%) e nella pianura tra Livenza e Piave (-29%), marcato sugli altri bacini, in particolare sul Brenta (-66%) e sull'Adige (-68%). Del resto nei primi quattro mesi dell'anno idrologico, iniziato a ottobre, sono caduti sul territorio regionale mediamente 271 millimetri di precipitazioni, quando la media fra 1994 e 2021 era stata di 390, per un calo dunque del -30%.

Secondo l'Osservatorio, l'attuale disponibilità di acqua non potrà soddisfare i fabbisogni della prima parte dell'estate e potrebbe anzi generare una situazione di forte stress per l'habitat fluviale. Di qui le richieste sintetizzate dal segretario generale Meuccio Berselli: «Invasi dove serve, riuso delle acque depurate, maggiore disponibilità nell'attuare il principio di sussidiarietà tra territori superando intelligentemente i localismi e i confini amministrativi e attuazione delle migliori tecniche dell'agricoltura di precisione. Queste non sono proposte, ma step progressivi di una comune tabella di marcia senza la quale la situazione è destinata a peggiorare notevolmente, procurando ripercussioni ambientali ed economiche».



LA PRODUZIONE

Non a caso Coldiretti paventa pesanti conseguenze per la produzione di pomodoro da salsa, frutta, verdura e grano, nonché per metà dell'allevamento. «La siccità è diventata la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana sottolinea l'associazione di categoria con danni stimati in media in 1 miliardo di euro l'anno».