Dramma in spiaggia: 15enne si tuffa, annaspa e urla di dolore: non muove più le gambe Portato a Padova in elicottero

ROSOLINA - Un tuffo in acqua, a Rosolina Mare, ha provocato una sospetta lesione spinale ad un 15enne che è stato soccorso dai bagnini e poi trasportato in ospedale dall'elisoccorso. È successo oggi pomeriggio, attorno alle 16.30, sul litorale polesano. Il ragazzo è stato visto annaspare in acqua, perché come è poi stato accertato aveva difficoltà a muovere le gambe e scarsa sensibilità anche nelle braccia.

Una volta portato a riva è stato poi soccorso dai sanitari del Suem che hanno chiesto anche l'intervento dell'elicottero, arrivato da Treviso ed atterrato nella vicina piazza del Mercato, dove il giovane è stato subito trasportato per essere poi accompagnato in volo all'ospedale di Padova. Durante le prime operazioni di soccorso, il 15enne è apparso cosciente, seppur in stato di forte agitazione, e non è stato necessario intubarlo perché respirava autonomamente. I sanitari hanno provveduto ad immobilizzarlo in modo che eventuali lesioni spinali non peggiorassero con ulteriori movimenti.