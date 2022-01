ROVIGO

È conto alla rovescia per l’entrata in vigore delle nuove regole per fare shopping nei negozi e nei centri commerciali di tutta Italia, Polesine compreso. Dal<WC> <WC1>1<WC>.<WC1> febbraio anche per fare acquisiti servirà il Green pass ottenibile con un tampone negativo nel caso non si sia già in possesso del pass rafforzato ottenuto con la vaccinazione o la guarigione dal Covid. A essere esonerate le attività che offrono servizi essenziali come supermercati, farmacia, edicole e altri negozi che indicherà il nuovo decreto in materia.

I CONTROLLI



C<WC1>ome funzioneranno i controlli nei <WC>centri commerciali<WC>:<WC1> all’entrata delle gallerie oppure all’interno dei singoli negozi? <WC>«<WC1>Non era possibile effettuare una verifica del Green pass con dei varchi alle entrate del <WC>c<WC1>entro <WC>-<WC1> spiega il numero uno della Fattoria di Borsea Claudio Zoccarato - <WC>i<WC1> controlli avverranno, proprio come accade nei negozi del centro della città, una volta che il cliente entra nella singola attività dove intende fare acquisti. Saranno i negozi che si organizzeranno per il rispetto della normativa in questione<WC>»<WC1>.<WC>

Zoccarato ricorda che «a<WC1>vevamo inizialmente pensato di controllare il pass all’entrata del centro<WC>,<WC1> ma la modalità si è dimostrata subito <WC>complessa<WC1>. Non è possibile gestire la selezione di chi può entrare con il pass e chi senza. Dunque le gallerie avranno il libero accesso, proprio come adesso<WC>»<WC1>.<WC>



NESSUN TIMORE DI FUGHE



<WC1>Alla domanda se le nuove regole potrebbero portare al dirottamento dei clienti dei <WC>c<WC1>entri commerciali verso gli acquisti online, il presidente della Fattoria non si dimostra preoccupato. <WC>«<WC1>Sicuramente i lockdown legati alla pandemia hanno incrementato il commercio online. Ma da metà dicembre scorso si è registrata, per la prima volta, una decrescita delle vendite sul web. Grazie al Green pass i clienti, appena hanno potuto, sono tornati a fare shopping nei negozi fisici, scegliendo spesso proprio il centro <WC>commerciale. In realtà, soprattutto i<WC>l<WC1> nostro. La Fattoria è l’unico centro del Veneto che continua a crescere, nonostante l’online e il periodo non semplice. Vist<WC>e<WC1> le disposizioni<WC>,<WC1>tra obbligo di mascherina, distanziamento, igienizzazione e Green pass vari, devo dire che i nostri clienti sono degli eroi a continuare a fare shopping di persona. Evidentemente sono soddisfatti del servizio e dopo tanti anni sul territorio, si affidano a noi con fiducia<WC>»<WC1>.<WC>



APRE LA NUOVA ALA



<WC1>La prova che la Fattoria sembra non solo avere retto al pesante contraccolpo delle chiusure legate al Covid, ma anche alla precedente moria di negozi che aveva visto, già nel 2020, svuotarsi più di qualche vetrina, è l’attuale occupazione degli spazi commerciali presenti. <WC>«<WC1>Non abbiamo vetrine vuote <WC>-<WC1> fa notare il presidente della Fattoria - <WC>n<WC1>on solo<WC>:<WC1> anche il nuovo blocco del centro che verrà inaugurato a fine marzo vede il tutto esaurito sul fronte degli spazi commerciali<WC>»<WC1>.<WC>

<WC1>Oltre 2.400 metri quadri di area coperta in più, ma solo un terzo effettivamente per nuovi negozi. Un ampliamento del centro da circa 5 milioni annunciato nel 2017<WC>,<WC1> ma successivamente rallentato dalla pandemia. Il cantiere del nuovo blocco del <WC>c<WC1>entro commerciale di Borsea, dopo alcuni stop, è finalmente concluso. Le vetrine e gli spazi commerciali che si snodano lungo il nuovo tratto di galleria sono visibili dal parcheggio già da qualche giorno, ossia da quando una parte dell’impalcatura, presente da circa due anni, è stata tolta. Circa una decina le attività, tra servizi e negozi prossim<WC>i<WC1> all’apertura. <WC>«<WC1>Per venire da noi abbiamo davvero la fila <WC>-<WC1> spiega Zoccarato - non c’è crisi su questo fronte, ogni giorno riceviamo tante richieste. Il centro, insomma, nonostante il Covid, gode di ottima salute<WC>»<WC1>.