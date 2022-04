Uccise la prostituta romena e la bruciò, ergastolo confermato in Cassazione per Benazzo

ROVIGO - Ergastolo confermato per Sergio Benazzo: i giudici della la Corte di Cassazione hanno ritenuto responsabile l'idraulico 46enne di Rovigo dell'omicidio di Paula Burci, prostituta romena ritrovata morta martoriata e bruciata nella golena del Po a Zocca (Ferrara) il 24 marzo del 2008, quando aveva 19 anni. Per lo stesso omicidio è già in carcere dal 2020 con una condanna all'ergastolo Gianina Pistroescu, ex prostituta rumena, coetanea di Benazzo e sua ex compagna.