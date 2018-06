«Processate i 30 secessionisti», ci sono anche i Contin, Rocchetta e la pasionaria Badii

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - La richiesta di rinvio a giudizio per associazione sovversiva e per la costruzione del tanko (la "copia" dell'assalto a San Marco) è stata formulata nei confronti di 30 persone. Ecco l'elenco: il veterano dei serenissimi, di Casale di Scodosia, 75 anni, artigiano in pensione, già protagonista dell'occupazione del campanile di San Marco a Venezia nel 1997; il gemello di Flavio,, residente anche lui nel Padovano, a Urbana;, 63 anni di Conselve, pure lui del commando del '97;, 53 anni, detto il comandante, di Bovolone, imprenditore nel settore dell'arredamento, già alla guida dellaed ex leader dei Forconi;, di Scandicci in provincia di Firenze, ma veronese d'adozione e pasionaria del movimento indipendentista veneto, 54 anni;, fabbro, marito della Badii, nato a Rivoli ma residente a Verona, 54 anni; l'ex sottosegretario agli Esteri nel primo governo Berlusconi,, veneziano, 71 anni, fondatore della Liga Veneta, residente a Colle Umberto, nel Trevigiano;54 anni, originaria di Lendinara ma residente ad Arquà Polesine;, 30 anni, nata a Badia Polesine, figlia della Violati;, 52 anni, di Lendinara, marito della Violati e residente ad Arquà Polesine;, 60enne casalinga trevigiana, di Volpago del Montello; il 48enne padovanodi Casale di Scodosia;, milanese, fra i fondatori del Partito pensionati, poi deputato con la Lega Nord e consigliere regionale della Lombardia;veronese di Monteforte d'Alpone, che proprio ieri ha compiuto 61 anni; la 71enne di Villafranca di Verona Elisabetta Adami;52 anni, nato a Isola della Scala ma residente a Bovolone;, 56 anni di Bovolone;, 55 anni, veronese;, veronese;79 anni di Brescia; Corrado Manessi, 56 anni di Brescia; Angelo Zanardini, 70 anni, di Brescia; Stefano Ferrari, 49 anni fra pochi giorni, nato a Bergamo ma residente nel Bresciano; l'indipendentista sardo Felice Pani, 58 anni, di Oristano; Pierluigi Bocconello di Chivasso; il 36enne moldavo Alexandru Budu, residente a Cremona; Diego Rabino, 38 anni di Cuneo. Stralciata la posizione di Roberto Abeni, bresciano, morto ad aprile.È stato chiesto, invece, il non luogo a procedere, ovvero il proscioglimento, per altre 15 persone ovvero: i padovanidi Casale di Scodosia edi Torreglia, i vicentini Sergio Bortotto, seppur residente nel Trevigiano, a Villorba, Massimo Canevarolo di Vicenza e Gabriele Perucca Orfei di Montegaldella, i veronesi Andrea Pirodda, Giorgia Fante, Jonny Puttini, Antonio Zago e Monica Emanuela Zago, Gianluca Marchi, giornalista, di Cantù, primo direttore de La Padania, i bresciani Mario Alloisio e Federico Lanzalotta, Rosa Beatrice Cassata, messinese, presidente del Movimento Sicilia Libera, Antonio Iannaccone, napoletano residente a Suzzara, nel mantovano, dove ha fondato il movimento