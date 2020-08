Dentro un furgone a 60 gradi: sequestrati e distrutti 59 quintali di prodotti da pasticceria

ROVIGO - Circa 5 quintali di prodotti da pasticceria sono stati sequestrati nel corso di una serie di controlli stradali della Guardia di Finanza di Rovigo. In pieno centro cittadino, nel pomeriggio di ieri una pattuglia del servizio 117 della Compagnia di Rovigo ha notato un furgone fermo davanti a un negozio di alimentari gestito da cittadini stranieri, e ha deciso di eseguire un controllo sulla regolarità del trasporto. Il furgone è risultato provenire da Vicenza, da una pasticceria gestita da cittadini extracomunitari.



Al suo interno sono state scoperte le confezioni di prodotti da pasticceria freschi, ma per i quali il mezzo di trasporto non risultava essere attrezzato, in tutto 984 confezioni per un totale di 492 chilogrammi. È stato richiesto l'intervento del personale dell'Azienda Ulss 5 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Rovigo, che ha accertato che la temperatura all'interno del mezzo era di 58 gradi, e quella delle pareti era di 60 gradi, assolutamente non idonea al trasporto delle sostanze alimentari.



Si è proceduto pertanto al sequestro amministrativo dei prodotti trasportati, che non potevano essere più destinati all'alimentazione umana, e ne è stata disposta l'immediata distruzione presso il deposito Asm di Rovigo. Il titolare della pasticceria nel vicentino è stato multato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro.