Un semaforo intelligente a Baricetta. Costerà 29mila euro

ADRIA - L'amministrazione Barbierato mette in sicurezza l'abitato di Baricetta. Il Comune ha affidato alla ditta Elettrocostruzioni il posizionamento di una postazione semaforica nella frazione adriese. Secondo l'ultima relazione degli uffici, nella frazione di Baricetta, si legge nel documento, all'intersezione delle strade provinciali 4 e 61 in centro abitato, corrispondenti alle strade Canalbianco via Corte Baroni con intersezione via Einaudi località Pignatta, si rilevano ogni anno incidenti stradali dovuti a mancate precedenze. Da anni, inoltre, i residenti in fregio alle vie lamentano sostenute velocità da parte di mezzi che provengono in entrambe le carreggiate lungo la sp 4.