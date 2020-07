Segnaletica divelta, il Comune smentisce siano stati atti vandalici a Boara

ROVIGO – Nessun atto vandalico è stato subito dalla segnaletica verticale a Boara Polesine. Lo ha stabilito l'assessore alle frazioni Erika Alberghini dopo il sopralluogo effettuato con i tecnici dei Lavori Pubblici, la Polizia Locale e il presidente del Comitato della frazione Emilio Mazzetto. “E' stato fatto un buon lavoro rimettendo in sicurezza l'intera viabilità della piazza antistante la chiesa dove, per gli spazi ristretti, si evidenziano molte criticità - ha osservato Alberghini -. Sono stati inoltre aumentati i parcheggi per le auto e rese visibili le precedenze, per evitare incidenti”. Un solo cartello, ha spiegato Alberghini, è stato più volte abbattuto dalle auto perché in posizione poco visibile e perché probabilmente i conducenti non sono ancora abituati alla nuova segnaletica che però è necessaria per evitare irregolarità nella circolazione e direzioni di marcia contromano. “Pertanto la segnaletica verrà messa in maggiore evidenza – ha concluso l'assessore – in modo che non si verifichino danni alle auto dei cittadini ed errori di circolazione”. © RIPRODUZIONE RISERVATA