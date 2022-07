ROVIGO - Zero offerte, si va a trattativa privata. Il secondo bando per la vendita della sede dell'acquedotto di via Benvenuto Tisi da Garofolo è andato deserto. Nessuna offerta, infatti, è stata presentata alla gara, come testimonia una determina dirigenziale risalente allo scorso 11 luglio, e ora l'operazione di alienazione si sposta a trattativa privata. Nulla di sorprendente e un copione già visto. Anche il primo bando, aperto a dicembre 2021 e scaduto il 26 gennaio scorso, era andato deserto e la procedura prevedeva, appunto, che ne fosse istruito un secondo con un ribasso del prezzo a base d'asta del 20%. Così, se in occasione della prima asta pubblica il prezzo del Complesso immobiliare della Centrale acquedottistica di proprietà dei Comuni facenti parte dell'ex Acquedotto consorziale era fissato a 2.160.000 euro, per il secondo bando il prezzo era sceso a intorno a 1.728.000 euro.

Con il passaggio alla trattativa privata, per la quale non sono previste scadenze precise, il Comune di Rovigo, che conduce l'operazione di alienazione per conto di tutti i nove Comuni proprietari facenti capo all'ex Consorzio acquedotto di Rovigo, potrà contattare Acquevenete, interessato all'acquisto e che in via Benvenuto Tisi da Garofolo ha la propria sede rodigina a fronte del pagamento di un canone di locazione, e concordare un prezzo che sia congruo alla perizia dell'immobile. In pratica Acquevenete dovrà dire quanti soldi è disposta a mettere sul piatto per acquisire la sede che utilizza, risparmiando i soldi dell'affitto e aumentando, allo stesso tempo, il proprio patrimonio immobiliare.



Come detto, il complesso è di proprietà di nove Comuni che lo detengono in quote diverse: oltre a Rovigo che ne detiene il 49%, gli altri proprietari sono Arquà per il 6%, Bosaro per il 3%, Ceregnano per il 9%, Pontecchio per il 4%, Villadose per il 10%, Villamarzana per il 4%, Costa per il 6% e San Martino di Venezze per il 9%. Dell'operazione di alienazione dell'acquedotto a Rovigo si parla da anni, ma finora non è stata mandata in porto. La svolta è arrivata solo alla fine dello scorso anno, quando tutti i Comuni proprietari hanno inserito l'immobile nel proprio piano delle alienazioni e lo hanno approvato nei rispettivi consigli comunali.