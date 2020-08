Riapertura delle scuole: Ufficio scolastico, Ulss e amministrazioni locali uniscono le forze

ROVIGO - Si è svolta oggi la Conferenza dei Sindaci per la ripresa dell’attività delle scuole, presente Carmela Palumbo, che dirige l’Ufficio Scolastico regionale, Roberto Natale, al vertice dell’Ufficio Scolastico provinciale con i dirigenti scolastici collegati in video conferenza. Ha partecipato la Direzione Strategica dell’Ulss 5.

PROTEZIONI INDIVIDUALI “Sono in consegna le mascherine e i gel idroalcolici dalla Protezione Civile a tutte le scuole. Verranno messe a disposizione 11 milioni di mascherine al giorno su scala nazionale – ha spiegato la Palumbo -. Stiamo istituendo una forte rete di comunicazione con mailing list e messaggistica istantanea per fare rete con le famiglie. Ogni scuola avrà il suo referente Covid, il cui nominativo sarà condiviso con l’Ulss”.

PRIMA CAMPANELLA

“Il vero stress test per il sistema socio-sanitario è il l’inizio delle scuole. L’idea è fare una formazione dedicata ai referenti Covid delle scuole per prepararli ad ogni situazione - ha spiegato il Direttore generale Antonio Compostella -. La scuola si è data regole di comportamento certe per la gestione della vita scolastica in epoca Covid. Durante la Conferenza, abbiamo parlato dei livelli organizzativi, delle le modalità operative e degli aspetti sanitari. Si è instaurata una ottima collaborazione tra scuola, dirigenti scolastici, municipalità e azienda. Lavoriamo insieme nella logica di completa collaborazione. Mi sento fiducioso e mi appello al senso di responsabilità di tutti noi”.

