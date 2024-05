ROVIGO - Al liceo scientifico Paleocapa scoppia il caso delle cosiddette classi pollaio. Da una parte ci sono le proteste, in particolar modo di una classe, dall'altra c'è la risposta della dirigente scolastica che afferma di essere stata costretta ad attuare una fusione tra più classi in vista del prossimo anno scolastico.

«Il problema riguarda ben tre classi terze, a indirizzo tradizionale - spiegano i ragazzi della terza sezione C - ci è arrivata la notizia, non tanto tempo fa, che nell'anno scolastico 2024-2025 verremo confluiti in due quarte da 29 e 30 studenti. Ci siamo messi subito in moto per cercare di capire con la preside, i rappresentanti dei ragazzi e i genitori, se il problema era risolvibile. Ai ragazzi la preside ha detto che non aveva disponibilità, poi ha risposto che non c'era bisogno di alcun colloquio nemmeno con i genitori e che le cose non potevano essere cambiate. Siamo rimasti basiti, perché non ha fatto molto per parlarne assieme».

Le tre terze fanno riferimento alle sezioni A (che ha 22 iscritti), B (con 19 liceali) e C (18 studenti). Il limite minimo per classe, richiesto dal ministero per l'Istruzione, è di 22 iscritti. «Ci rendiamo conto di essere sotto il numero previsto per legge, ma è anche vero che non siamo classi composte da una decine di studenti, in quanto una sezione rientra perfettamente, avendo 22 ragazzi, mentre le altre due sezioni sono sotto il limite di poche unità. Fare un accorpamento quando si è in prima non è la stessa cosa che farlo quando si è in terza. Perché un conto è andare in una seconda e un altro è confluire in una quarta. Tutto questo ci crea molto disagio, anche perché dopo un anno non ci si conosce ancora bene, mentre dopo tre anni si sono creati determinati meccanismi di amalgama tra di noi. Oltre al fatto che perdiamo anche i nostri insegnanti».



LA RISPOSTA



La dirigente, Cristina Gazzieri, così spiega la situazione. «L'accorpamento tra classi era inevitabile, in quanto c'è stato un calo di frequentanti nelle classi terze e questo ha comportato che si è andati sotto la soglia media di 22 studenti. In questi casi è previsto che le classi vengano ridotte di numero. Non è una situazione nuova, in quanto queste fusioni sono già avvenute in passato nel nostro liceo. È chiaro il disagio degli studenti. In tutto nel prossimo anno scolastico perderemo ben tre classi, ma non mi pare un caso così clamoroso, visto che oramai capita di sovente. I nostri studenti sono stati preparati a tutto questo cambiamento, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie, già dallo scorso anno. In particolar modo questa classe ha addirittura preso parte a un viaggio di istruzione, con altre due terze, in maniera tale da conoscersi meglio e affrontare meglio il futuro. È una difficoltà che hanno margini per affrontare e superare».



L’APPELLO



Gli studenti della terza C, però, non ci stanno. «Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ascolti, ma che soprattutto faccia sentire la nostra voce. Più volte abbiamo letto notizie che riportano le novità positive del nostro istituto, ma quando le cose non funzionano è giusto che la gente ne venga a conoscenza. Chi ci dovrebbe ascoltare non lo fa e in più non ci risponde. Siamo 18 ragazzi e il prossimo anno vogliono dividerci e accorparci ad altre due quarte, che diventeranno così delle classi pollaio di 30 alunni. Siamo una classe molto unita, per cui la sola idea di dividerci ci fa stare male. Non vogliamo l'accorpamento anche per altre ragioni: tra queste anche il fatto che in classi così numerose sarebbe difficile svolgere l'intero programma ministeriale e di sicuro non si presterebbe attenzione ai bisogni di noi singoli ragazzi. A unirsi a noi ci sono anche le altre due classi cui verremmo accorpati che nonostante siano meno coinvolte, comunque si rendono conto dei disagi che si verrebbero a creare nel ritrovarsi così numerosi. Inoltre sappiamo che anche altre classi del nostro stesso istituto stanno vivendo una situazione simile e che come noi stanno facendo il possibile per evitare che la divisione avvenga».

Del fatto è stato messo al corrente l’Ufficio scolastico provinciale che tramite una collaboratrice, ha deciso di incontrare i genitori per cercare di dare delle risposte.