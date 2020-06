Screening sierologico anti Covid, al via la campagna prelievi sui soggetti a rischio

ROVIGO - È partita ieri la campagna di screening nella nuova sede del Censer di Rovigo. Lo screening riguarda tutte le categorie a rischio stabilite dai protocolli Regionali. È eseguito in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. La prossima settimana prenderà il via anche nel Distretto 2, in collaborazione con la Croce Verde di Adria che lo eseguirà nella propria sede. Tutte le persone che vengono convocate sarano sottoposte al test sierologico rapido. In caso di positività al test rapido viene immediatamente effettuato il tampone che è l’unico vero strumento di diagnosi.

Partirà invece la settimana prossima l’indagine sierologica, con il test sul sangue venoso. Anche questa campagna è svolta in collaborazione con Cri. Il campione della Provincia di Rovigo interessa 508 persone: 60 di loro sono già state contattate e 15 hanno già confermato la disponibilità fissando un appuntamento per il prelievo. Sono a disposizione per il prelievo i Centri prelievo dell’Ulss 5 con locali e infermieri per l’effettuazione del prelievo. La Croce Rossa Italiana si occupa invece di effettuare i prelievi a domicilio.

“Siamo soddisfatti dei primi riscontri forniti dalle persone contattate – ha spiegato il presidente della Croce Rossa, Alberto Indani –. Questa indagine è essenziale per avere una fotografia della situazione italiana dell’epidemia”.































© RIPRODUZIONE RISERVATA