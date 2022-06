Fiammata della bombola da campeggio, 78enne al centro grandi ustionati: è gravissimo

LENDINARA - Erano circa le 11.30 di oggi 30 giugno quando un 78enne si apprestava a prepararsi il pranzo in giardino, utilizzando un fornello da campeggio alimentato a gpl. Improvvisamente, però, uno scoppio ed una fiammata l'ha investito provocandogli diverse ustioni.

È successo in via Piave, una zona abbastanza centrale di Lendinara. Immediatamente sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli operatori del Suem. Vista la gravità delle ustioni riportate, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il suo trasporto al centro grandi ustionati dell'ospedale di Verona, dove il 78enne è stato ricoverato in gravissime condizioni.