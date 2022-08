Scooter sbanda e si schianta contro un palo: Andrea muore a 64 anni. Ferito l'amico che guidava

CANARO - Andrea Gelmi, originario di Canaro e da alcuni anni residente a Ferrara, giovedì pomeriggio, 18 agosto, è morto a 64 anni in un incidente stradale mentre era in sella ad uno scooter con un amico. I due stavano viaggiando in via Lavezzola, tra Francolino e Pontegolascuro nel Ferrarese quanbdo lo scooter, condotto da F. P., ha perso aderenza all'asfalto e si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. L'impatto è stato violentissimo: il 52enne che guidava lo scooter è stato trasportato all'ospedale di Cona per alcuni traumi. Purtroppo, ad avere la peggio nel terribile impatto, è stato l'amico e passeggero Andrea Gelmi.