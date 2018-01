Scontro col parcheggiatore abusivo: «Chiama la polizia, poi ti faccio vedere»

di Roberta Merlin

ROVIGO - «Sono statada un. La situazione in piazzale Di Vittorio è ormai fuori controllo». A parlare è unadi Rovigo, vittima, ieri mattina, di un episodio davvero spiacevole. La ragazza stava infatti cercando di parcheggiare la sua auto nell'area a pagamento dell'ex piazzale delle corriere, a due passi dal centro, quando è stata minacciata da uno straniero che vantavasu cui la giovane aveva lasciato la sua auto in sosta.«Ieri mattina, intorno alle 10 - racconta la giovane professionista - sono arrivata come ogni giorno in piazzale Di Vittorio per parcheggiare l'auto. C'era molta gente, come tutti i martedì, data la presenza del mercato. Dopo avere fatto diversi giri attorno al parcheggio per trovare un posto, finalmente, dopo circa 15 minuti di attesa, alla mia destra ho visto un'auto che stava per uscire dalle strisce blu. Mi sono dunque fermata per agevolare la manovra, quando dalle auto in sosta è spuntato un uomo nordafricano a piedi, checon modi abbastanza bruschi». L'uomo ha alzato la voce, dicendo che: aveva. «Ho minacciato dunque di chiamare la polizia, vista la situazione e l'atteggiamento minaccioso dello straniero. L'uomo, a quel punto, è venuto con la testa dentro l'abitacolo dell'auto e mi ha minacciata dicendo:". Spaventata, ma molto arrabbiata, mi sono spostata di qualche metro. Lui però mi ha raggiunta, mi ha bussato al finestrino, chiedendomi se volevo il suo telefonino per chiamare la polizia. «», ha detto lo straniero»...