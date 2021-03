Scomparso da casa da 6 giorni, tutto il paese lo cerca: «Marco, torna»

CASTELNOVO BARIANO - È scomparso nel nulla. La famiglia ha chiesto aiuto ai Carabinieri e agli amici per ritrovare Marco Ghedini. Il 29enne abita a Castelnovo Bariano in via Spinea e si è allontanato da casa da lunedì. Il sindaco Massimo Biancardi lo descrive come «un ragazzo taciturno, solitario, con alcune problematiche familiari. Sappiamo che i Carabinieri stanno setacciando la zona, i casolari abbandonati e anche Castelmassa. Speriamo possa tornare a casa».

A lanciare l'allarme la mamma di Marco, che non sentendo più il figlio da giorni ha contattato alcuni amici. Da lì il post condiviso sui social, il passaparola virtuale e la foto di Ghema tappezzata sulle bacheche. Un coetaneo ricorda: «Marco non lavora, nell'ultimo anno ha avuto un grosso cambiamento e allontanato i pochi amici rimasti: ha buttato via il cellulare e non vuole contatti. Aveva una fidanzata, una storia tormentata durata un anno e mezzo, poi finita. Ha la barba lunga, vestiti trasandati, gira incappucciato, con occhiali scuri e sciarpa. Non ha mai avuto hobby particolari, gli piaceva solo intagliare il legno e fabbricarsi da solo gli orecchini. Speriamo non abbia commesso nessun brutto gesto: pare sia stato visto giovedì pomeriggio vicino alla piscina di Castelmassa e venerdì mattina lungo l'argine del Po, verso Bergantino».