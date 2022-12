Carlo, 86 anni, è scomparso da martedì scorso, ricerche a tappeto

SALARA - Carlo Panziera, 86 anni, manca da casa dalla tarda serata di martedì. A dare l'allarme è stata la sorella, insieme agli altri familiari dell'anziano e subito sono partite le ricerche. In campo i vigili del fuoco, con le squadre da terra, i sommozzatori che hanno scrutato nelle acque del Po, i droni per controllare tutto dall'alto e il nucleo cinofili, oltre a protezione civile e carabinieri. È stata attivata l'unità di crisi per coordinare le ricerche, con il quartier generale stabilito proprio nel cuore del paese, dove sono affluiti i tanti mezzi di soccorso per le operazioni di ricerca. A rendere tutto più difficile la fitta nebbia.

Sospese le ricerche con il buio, ieri mattina si è levato in volo anche l'elicottero dei vigili del fuoco per sorvolare la zona in cerca dell'anziano. Purtroppo, però, le ricerche non hanno dato ancora alcun esito e anche la giornata di ieri, purtroppo, non ha portato risposte. La foto dell'anziano è stata fatta circolare anche sui social nella speranza che qualcuno possa averlo visto. Ma anche su questo fronte, nessuna risposta e tante sono, purtroppo, le domande che restano in sospeso e che si rispecchiano negli occhi colmi di angoscia dei familiari, che con il passare delle ore sembrano perdere sempre più la speranza di poter riabbracciare Carlo Panziera. Ma nessuno ancora si arrende e le ricerche continueranno ancora.