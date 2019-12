Scomparsa da casa, il corpo della 48enne riaffiora dall'Adigetto dopo 2 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO - Aveva 48 anni,e i familiari avevano denunciato il suo allontanamento. A trovarla, ieri mattina, un rodigino che faceva attività fisica all'aria aperta in via Marchioni. Il suo corpo era privo di vita dentro le acque gelide dell'Adigetto, all'altezza del ponte che collega due tratti della pista ciclabile Baden Powell. Alle 9 di ieri il passante ha chiamato le forze dell'ordine dopo averla vista nelle vicinanze del ponte di via Marchioni, a circa cento metri in linea d'aria. Vicinissimo al punto in cui era stato trovato senza vita lo chef rodigino Edoardo Piva, stroncato da un malore mentre faceva jogging e trovato da un altro runner. Ieri mattina, sul posto sono intervenuti la Polizia e il Suem, oltre ai pompieri attrezzati con il canotto per il recupero della salma.