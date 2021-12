Scivola nel canale ghiacciato vicino a casa, anziana trovata morta da un passante

BADIA POLESINE - Una tragica fatalità. Alle 7 di questa mattina, 20 dicembre, una persona che si stava recando al lavoro ha notato nel piccolo fosso che costeggia via Moraro Superiore, nella prima periferia di Badia Polesine, qualcosa che sembrava un corpo umano. Purtroppo è davvero così: si tratta di una donna, che si trovava nell'acqua ghiacciata del canale di scolo ormai senza vita. Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco ed un'ambulanza del Suem. Per il medico, tuttavia, non è stato possibile fare altro che constatare l'avvenuto decesso della donna, Diva Pasqualini, 78 anni, residente poco distante, in via Colombano.

I primi accertamenti condotti dagli investigatori dell'Arma sembrerebbero aver avallato l'ipotesi di una drammatica caduta, con conseguenze letali. Quindi, un fatto di natura accidentale che avrebbe poi provocato il decesso dell'anziana. Per questo, anche alla luce della prima osservazione da parte del medico e sulla base degli ulteriori elementi raccolti dai carabinieri, non sembrano essere necessarie ulteriori indagini e la salma è già stata affidata ai familiari.