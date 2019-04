«Ti brucio la barca e la baracca». Saltano le votazioni alla coop di pescatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO TOLLE - In quasi 83 anni di attività della Coop Delta Padano, di Scardovari, un fatto del genere non si era mai registrato. Ieri, a poche ore dall’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio direttivo che guiderà l’azienda per i prossimi tre anni è stato fatto circolare un volantino in cui si intimava ai soci di non votare per la riconferma dell’attuale presidente Paolo Mancin soprannominato “El Tedesco”.L’INTIMIDAZIONEL’anonimo nel volantino scrive. “Attenzione! A tutti i soci della Coop Delta Padano! Quelli che alla prossima assemblea per il rinnovo delle cariche daranno il voto a Paolo Mancin detto El Tedesco gli sarà bruciata la barca e la baracca! Sappiamo già in parte chi gli darà il voto... perciò state molto attenti a quello che fate!”.Il testo poi continua rivolgendo epiteti poco gradevoli: “Sono lì solo per mangiare soldi sulle nostre spalle! Qualcuno di sicuro ci rimetterà”.