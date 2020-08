Scalatore rodigino cade sulla Marmolada, lo salva l'elisoccorso alpino

ROVIGO - Rocciatore caduto in Marmolada salvato dal Soccorso alpino con l'elicottero. L'incidente è avvenuto in zona Cortina. Capo di una cordata da tre, sull'ultimo tiro della Via Super rapida alla Croda Negra, lo scalatore era caduto, riportando una probabile contusione e un taglio al ginocchio. I due compagni lo avevano quindi riportato in sosta con loro e avevano lanciato l'allarme. Recuperato con un verricello di 20 metri, il rocciatore, M.S., 42 anni, di Rovigo, è stato trasportato al San Martino. © RIPRODUZIONE RISERVATA