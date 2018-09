di Francesco Campi

ROVIGO - Una vera e propria migrazione di massa, che non sembra trovare argini. La fuga dei medici dagli ospedali polesani assume dimensioni sempre più patologiche. Certo, non si tratta di un caso isolato, perché come lamenta l’Anaao-Assomed, l’Associazione medici dirigenti, in tutta Italia «il livello delle condizioni di lavoro cui oggi sono costretti medici e dirigenti sanitari dipendenti, registra un inarrestabile peggioramento, che sta alimentando la fuga dagli ospedali, non più competitivi nei confronti della sanità privata e di quella convenzionata».