Interventi alle scuole superiori, installati anche termoconvettori che sanificano l'aria

ROVIGO - Al via i lavori alle scuole superiori pianificati sulla scorta delle richieste dei Dirigenti scolastici per riqualificare gli immobili e renderli adeguati al rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria.

Se ne sta occupando la Provincia con il proprio settore Lavori pubblici. Gli interventi finanziati dal Ministero dell'Istruzione. Tra i lavori sono stati inseriti anche la sostituzione parziale dei serramenti all'Ipsia “Marchesini” per un ammontare complessivo di circa 40 mila euro. Termine previsto a metà ottobre.

Sempre dal ministero è arrivato mezzo milione di euro per adeguare e adattare gli spazi e le aule didattiche.



Due gli interventi già effettuati agli istituti secondari di Adria.

La sostituzione di termoconvettori nel Polo scolastico di via Aldo Moro, con nuovi dispositivi dotati di lampade Uv-C ad effetto fotocatalittico battericida e virucida, che hanno la capacità di modificare il dna o lo rna dei microorganismi, impedendo loro di riprodursi e, quindi, di essere dannosi. I dispositivi garantiranno una sanificazione dell’aria emessa.



Il secondo intervento riguarda i lavori di sostituzione parziale dei serramenti esterni dell’Itg “Maddalena” di Adria con la posa in opera dei nuovi serramenti dotati di vetri con le caratteristiche prestazionali in termini di sicurezza e con modalità di apertura e di trasmissione termica conformi alle normative tecniche vigenti oltre che a favorire il rispetto delle recenti disposizioni in materia di distanziamento all’interno delle aule scolastiche. © RIPRODUZIONE RISERVATA