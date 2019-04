Sandro sconfitto dal male a 40 anni, proprio come il suo amico Luca

di Gianmaria Visentin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN MARTINO DI VENEZZE (ROVIGO) - La scomparsa diha scosso la comunità a pochi mesi da quell'11 di ottobre che ha strappato la vita di Luca Cazzadore, 36 anni. I due frequentavano lo stesso bar, accumunati dalla passione per lo sport, ma soprattutto per la Juventus. Un'altra terribile prova per la mamma di Sandro, Stefania, infermiera all'ospedale civile di Rovigo che cinque anni fa ha perso il marito Angelo, nemmeno sessantenne.